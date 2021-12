Il secondo capitolo di Emily in Paris è stato pubblicato su Netflix ed in poche settimane ha già ottenuto molto successo. Gli stessi BTS ne sono fan ed hanno anche “commentato” l’esibizione di Dynamite che si vede nella prima puntata.

La trama della serie è pressoché inesistente, ma nella prima puntata della seconda stagione il personaggio di Mindy (interpretato da Ashley Park) si esibisce in un locale di drag queen con una cover di Dynamite dei BTS. Il video è stato visto anche dallo stesso gruppo coreano ed RM, uno dei membri della band, ha pubblicato una reazione su Instagram.

Nel video in questione si vede RM che riprende la performance di Ashley Park commentando con un semplice ‘wow‘. L’attrice, a sua volta, ha condiviso di nuovo scrivendo: “Onestamente sono ancora su di giri per questo. RM che ridacchia è stato il mio picco“.

Honestly still on a high from this. RM giggling and Huh-ing was my peak 🤯🙏 pic.twitter.com/RnAp8ZFOkS — Ashley Park (@ashleyparklady) December 24, 2021

Emily in Paris, Giulia Salemi: “Quel vestito l’ho messo anche io al Grande Fratello Vip”

E per restare in tema Emily in Paris vi segnalo anche una storia pubblicata oggi da Giulia Salemi in cui ricorda ai suoi follower che un vestito sfoggiato dalla protagonista lo ha indossato anche lei al GF Vip di Alfonso Signorini l’anno prima.