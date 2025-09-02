Emily Blunt ruba la scena con un look scintillante a Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia è da sempre un importante evento per il cinema e la moda. Quest’anno, l’attrice Emily Blunt ha brillato sul red carpet, incarnando la figura di una moderna diva. In occasione della première del film “The Smashing Machine”, l’attrice ha scelto un abito a sirena scintillante di Tamara Ralph, appartenente alla collezione Couture Autunno Inverno 2025. Questo vestito, interamente ricoperto di micro paillettes argentate, cattura la luce ad ogni movimento.

Il taglio del vestito è lineare e pulito, ma un drappeggio strategico esalta il punto vita, conferendo alla gonna una fluidità dinamica e teatrale. Il bustier scultoreo, pur nella sua essenzialità, valorizza la postura dell’attrice, rendendola un’icona di grazia contemporanea.

A completare il look, Blunt ha indossato maxi orecchini pendenti con pietre fucsia di Tiffany & Co., e il suo trucco è stato accentuato da un rossetto rosso acceso. I capelli erano semi-legati con onde definite, richiamando il glamour classico di Hollywood, ma con un tocco moderno.

In un contesto di stili diversi tra minimalismo e nostalgia del classicismo, Emily Blunt ha optato per un look audace che celebra la femminilità e la brillantezza, facendo una forte dichiarazione di stile sul prestigioso palcoscenico veneziano.