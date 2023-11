Emilio Contaldo di Ciao Darwin morto dopo le registrazioni: che è successo

Durante la parte finale della prima puntata di Ciao Darwin è tornato in studio uno dei volti noti dello storico programma di Paolo Bonolis, Emilio Contaldo (protagonista indiscusso del genodrome per la squadra del mezzogiorno nel 2010 e Padre Natura nel 2007). “L’inviato” e Luca Laurenti hanno commentato a modo loro la sfida tra Angeli e Demoni.

Poco dopo però in onda è stato trasmesso un messaggio in cui la produzione ha ricordato che l’uomo è scomparso la scorsa estate: “Purtroppo il nostro amico ci ha lasciato dopo aver vissuto insieme a noi una splendida festa. Grazie da parte di tutti noi per la tua ingenua follia“.

Ecco gli highlights col signor Emilio, guest star di quest’edizione ma già protagonista in passato di “A spasso nel tempo”… #CiaoDarwin pic.twitter.com/c5UUqdiBnD — Zizì (@fabriziomico) November 24, 2023

Moltissimi i messaggi sui social per la scomparsa della guest star di Ciao Darwin.

Emilio Contaldo, la notizia della morte.

Tra i primi a dare la notizia della scomparsa di ‘Padre Natura’ di Ciao Darwin sono stati i giornalisti di Positano news. Secondo il portale l’uomo sarebbe morto per un infarto.

“Ha colto tutti alla sprovvista, la notizia della scomparsa di Emilio Contaldo. L’uomo era volto del programma Mediaset ” Ciao Darwin”, al quale partecipò per la prima volta il 9 ottobre del 2007, interpretando il personaggio di “Padre Natura” per la squadra dei brutti. A stroncare la vita al signore di 58 anni, meglio noto a San Marzano sul Sarno come “Meliuccio 0′ Scarraffcchio” sarebbe stato un infarto. – si legge su Positano News – Inutili i soccorsi del personale sanitario arrivato presso la casa dell’uomo all’alba di oggi. “Padre Natura” era pronto a tornare in tv nella prossima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Aveva infatti finito di registrare le puntante di Ciao Darwin 9 – atteso al momento per l’autunno 2023 su Canale 5”.