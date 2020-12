Presidente Michele Emiliano, a settembre, appena rieletto alla guida della Regione, immaginava tutto ciò?

“Nessuno poteva prevedere quando sarebbe arrivata la seconda ondata e che sarebbe stata dodici volte più elevata di quella di marzo-aprile”.

Ci stiamo preparando a un Natale di restrizioni. Ma lei chiede già al governo di prevedere chiusure anche dopo il 7 gennaio. Cosa teme di più?

“Il 7 gennaio non è un liberi tutti. Anzi, tutt’altro. Saremo nel pieno della stagione invernale, nel picco influenzale ordinario, nel vivo della campagna vaccinale, nel tentativo di riaprire scuole, università e attività economiche. Nessuno può prevedere gli effetti del periodo natalizio sulle curve dei contagi. Il rischio è sicuramente elevato”.

Perché la seconda ondata si sta rivelando molto più complicata della prima?

“Da marzo ad agosto, abbiamo avuto circa 5 mila casi positivi al coronovirus. Nella seconda ondata ne abbiamo avuti 73 mila. La pressione sul sistema sanitario è stata enorme. Nonostante le criticità, la nostra rete ospedaliera ha retto con le proprie forze”.

Si profila però anche la speranza del vaccino. Come la macchina regionale si sta organizzando?

“Il momento che abbiamo atteso per mesi, la vaccinazione contro il coronavirus, è arrivato. Partiremo con 95mila dosi che verranno somministrate in 15 giorni ad operatori sanitari e ospiti di Rsa. A seguire, il resto della popolazione”.

Pensa sia il caso di varare una forma di obbligo alla vaccinazione, almeno per il personale sanitario?

“La decisione nazionale non va in questo senso e non mi pare il momento di cercare strategie alternative”.

A luglio aveva promesso una “organizzazione militare” del sistema sanitario per contrastare la seconda ondata con reparti Covid e posti di terapia intensiva raddoppiati. Poi però abbiamo assistito per settimane a ospedali in crisi per la carenza di posti. Perché?

“Il picco della fase uno è stato di 780 ricoverati Covid. Nella seconda ondata è stato di 1.911. I reparti Covid sono stati riconvertiti man mano che era necessario farlo, come previsto dal nostro piano ospedaliero, per non sacrificare troppo presto le attività ‘non Covid’ che sono altrettanto importanti per la salute. Oggi guardando indietro posso dire che la rete ha funzionato e che i posti letto non sono mai mancati. Anche se la tensione è stata altissima. Affrontare una pandemia è un piano logistico non diverso da quello di una battaglia militare, devi schierare il massimo della forza, al momento giusto e nel punto giusto. E non puoi farlo né prima, né dopo, ma solo quando è necessario perché altrimenti sottrai energie da altri luoghi che potrebbero non reggere questa sottrazione. Ogni ordine va impartito rapidamente a una quantità di persone enorme, che devono eseguirlo tutte insieme. Non è semplicissimo far suonare una orchestra, seppur formata da eccezionali professionisti, quando è composta da decine di migliaia di persone”.

Non sarà stata anche la naturale conseguenza di un’estate in cui la Puglia è stata regina del turismo?

“La curva dei contagi ha cominciato a salire ai primi di ottobre, quando la stagione turistica era terminata da tempo. Basta guardare ciò che è accaduto nel resto di Italia, d’Europa e del mondo. A prescindere dal turismo, dopo l’abbassamento della curva in estate, ovunque c’è stato il rialzo autunnale. I contagi dunque, sono risaliti quando abbiamo riaperto la società nel suo complesso. Aver mantenuto viva l’economia in estate ha evitato di aggiungere ai drammi della pandemia quelli della crisi socio economica”.

Quanto i piani di rientro, i tagli e i riordini ospedalieri imposti dal governo da 15 anni a questa parte alla Puglia, hanno impedito una risposta immediata?

“È chiaro che i piani di riordino imposti alla Puglia dai vari governi nazionali hanno indiscutibilmente diminuito il personale ospedaliero e territoriale che invece serve a gestire una pandemia. Non mi meravigliano le polemiche sulla vetustà del piano pandemico italiano perché è evidente che il DM70 e le sue restrizioni sarebbero state inaccettabili e incoerenti se il piano pandemico italiano fosse stato capace di prevedere ciò che poi è realmente accaduto. Con l’esperienza che abbiamo fatto, il DM70 va totalmente cancellato e va lasciata ad ogni Regione la possibilità di dimensionare il proprio sistema sanitario. È inammissibile che il Veneto o l’Emilia Romagna abbiano più del doppio dei nostri ospedali e decine di migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari più della Puglia, solo perché al Sud vengono date meno risorse che a Nord per salvaguardare il nostro diritto alla salute”.

Nel giro di pochi giorni si è passati dalla richiesta di lockdown al “non se ne parla di zona rossa perché l’Rt cala”, fino alla zona arancione per 20 Comuni di Foggia, Bat e Bari. Perché?

“Avrei preferito dall’inizio un unico regime per tutta l’Italia. Il Governo ha scelto lo schema a zone e colori, in base ai dati forniti dagli esperti, e noi ci siamo adeguati. Nonostante questo, la Puglia non è mai finita in zona rossa come capitato ad altre regioni”.

“Il tracciamento è sfuggito con certezza quando la Regione ha liberalizzato l’effettuazione dei tamponi anche ai privati. A quel punto eravamo fuori controllo. Ma era troppo tardi”. Sono le parole di Pino Gesmundo, segretario della Cgil Puglia.

“La situazione non è mai stata fuori controllo, nonostante le difficoltà. Con i sindacati, voglio aggiungere, abbiamo ritrovato un ottimo spirito di collaborazione. Il personale sanitario sta oggettivamente svolgendo un compito durissimo, a loro va il costante ringraziamento”.

La Puglia si è ritrovata a dover gestire anche il pasticcio sui vaccini antinfluenzali quando Sanofi ha deciso di non mandare alla Puglia le 890mila dosi pattuite. Come agirete?

“La pandemia ha buttato nel caos anche grandi multinazionali, nonostante la Puglia fosse stata tra le prime regioni ad acquistare ben 2,1 milioni di dosi. Ciononostante abbiamo somministrato il doppio dei vaccini dell’anno scorso. Sanofi deve consegnare le dosi come è suo dovere altrimenti ne pagherà le conseguenze”.

Intanto stanno andando avanti i lavori per realizzare un ospedale da 160 posti in Fiera del Levante. Ma su quel progetto hanno evidenziato serie criticità Aaroi-emac e Siaarti, sottolineando che i pazienti di terapia intensiva Covid hanno bisogno di un intero ospedale attorno e che non ci sono abbastanza rianimatori.

“Questo presidio Covid rafforzerà la nostra rete e sarà fondamentale per gestire la progressiva ripresa delle attività non Covid e per far fronte ad ogni tipo di scenario emergenziale del futuro”.

Recovery Fund, lei ha detto che ci sono progetti per 18 miliardi di euro pronti per la Puglia. Può elencarne qualcuno?

“Uno dei più importanti è il grande acquedotto rurale, cioè la trasformazione e manutenzione attraverso un revamping strutturale della rete che già esiste e che va rafforzata con nuovi invasi, per sostenere la nostra agricoltura attraverso il bene più prezioso che è l’acqua”.

A proposito del Recovery Fund, cosa ci dice dell’incontro con gli altri governatori del Sud per combattere quello definisce un furto al Meridione?

“Pare che finalmente stia passando l’idea di un coordinamento delle regioni del Mezzogiorno nella Conferenza delle Regioni che in passato era stato ritenuto superfluo nonostante lo avessi sollecitato più volte”.

Sulla riapertura delle scuole e la didattica a distanza, ha in serbo cambiamenti?

“La scelta di prevedere la Dad è arrivata in risposta alla richiesta di medici, pediatri e dipartimenti di prevenzione, che registravano nelle classi centinaia di positivi e migliaia in isolamento per contatto stretto. Adesso in Puglia la didattica è ripresa in presenza con la facoltà per ogni famiglia di optare per la didattica a distanza nel caso non si intenda esporre i figli a rischio di contagio”.

Quale Puglia sul piano economico e sociale, si ritroverà a governare?

“Una Puglia che dovrà riprendere il cammino che avevamo intrapreso negli scorsi anni, che ci ha portato a guadagnare molti punti di Pil in modo proporzionale alle regioni del Nord e ad essere una delle regioni di punta a livello internazionale”.

Da dove bisognerà ricominciare?

“Dall’agroindustria, che sosterremmo in maniera massiccia attraverso il passaggio di tutte le attività di finanziamento dal Psr al Fesr sotto l’agenzia Puglia Sviluppo. Dal sostegno alle fragilità, che già esistevano prima e che il covid ha accentuato. E poi sarà forte l’impegno per ristabilire l’equità con la sanità del nord”.