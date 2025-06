Emiliano Fenu, nuovo sindaco di Nuoro: vittoria convincente!

Emiliano Fenu è stato eletto nuovo sindaco di Nuoro, ottenendo oltre il 62% dei voti alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2025. Candidato del Movimento 5 Stelle e sostenuto da una coalizione di centrosinistra, ha battuto il suo principale avversario, Giuseppe Luigi Cucca, segretario di Azione, fermo al 25%. La vittoria di Fenu, comunicata durante lo scrutinio, è stata accolta con congratulazioni dallo stesso Cucca.

Nato a Siniscola nel 1977 e laureato in Economia e Commercio, Fenu ha iniziato la sua carriera politica nel 2018 come senatore. Nel 2022 è stato eletto deputato per il M5S alla Camera. Prima di candidarsi a sindaco, ha preso parte alle elezioni comunali di Nuoro della coalizione composta da M5S, Pd, Avs e altre liste minori.

La sua vittoria comporta la necessità di dimettersi da deputato, poiché la carica di sindaco è incompatibile con quella di parlamentare. Al suo posto, entrerà Mario Perantoni, ex parlamentare sassarese, che aveva ottenuto il quarto posto nel collegio plurinominale Sardegna.

Dopo l’elezione, Fenu ha enfatizzato l’importanza dell’unità all’interno della città, dichiarando l’intenzione di superare divisioni e differenze per il bene di Nuoro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it