Emiliano chiede chiarezza all’opposizione sulla ex Ilva

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato oggi a un’audizione presso la Commissione Industria del Senato, in occasione dell’esame del decreto legge sul supporto ai settori produttivi. Durante l’incontro, Emiliano ha discusso la situazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto e l’attuale negoziato con il Governo.

Emiliano ha enfatizzato l’importanza di “parlmentarizzare” la trattativa in corso, citando due questioni principali: i tempi e le modalità di decarbonizzazione. Ha comunicato che il ministero ha accettato di ridurre i tempi da otto a sette anni, a seconda delle tecnologie utilizzate per la produzione. Ha inoltre toccato il tema della nave rigassificatrice, affermando che il gas necessario per i forni DRI potrebbe provenire anche dal trasporto via gasdotto, evidenziando l’incongruenza delle normative europee riguardo al finanziamento di combustibili fossili.

Emiliano ha esortato le forze politiche di opposizione – come Avs, Verdi-Sinistra Italiana, Cinque Stelle e Partito Democratico – ad esprimere le proprie posizioni riguardo all’ipotesi di accordo con il Governo. Ha sottolineato l’importanza che anche i partiti si pronuncino su questioni che riguardano un polo strategico nazionale, affinché non ci siano opposizioni interne ai piani già concordati.

Infine, il presidente ha ribadito l’urgenza di raggiungere un accordo, evidenziando che nessun partito ha richiesto la chiusura dell’impianto, il che implica la necessità di continuare l’attività industriale e avviare il processo di decarbonizzazione. Ha richiamato tutti alla responsabilità collettiva, sottolineando l’importanza di proseguire verso una transizione energetica sostenibile.