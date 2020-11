L’Emilia Romagna diventa zona arancione con l’ordinanza del ministro Roberto Speranza in vigore da domenica. Una serie di nuove regole, quindi, si applicano con il nuovo colore, corrispondente ad un livello più alto di rischio in relazione all’emergenza coronavirus. Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. Con la raccomandazione di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. Chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie): per loro resta consentita la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario.

