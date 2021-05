Sono circa 800 le donne con tumore al seno che ogni anno, in Emilia Romagna, potrebbero beneficiare dei test genomici, le analisi che analizzano il Dna del tumore e danno informazioni nuove agli oncologici. informazioni utili per stabilire quando la chemioterapia sia davvero necessaria e quando, invece, potrebbe essere evitata senza aumentare il rischio di una recidiva futura.

I test genomici per i casi a rischio intermedio

E da questa considerazione che parte l’appello degli specialisti dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) lanciato lo scorso 30 aprile, durante la tappa emiliana del tour virtuale che prevede otto incontri regionali che hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli oncologi sul ruolo dei test genomici nel carcinoma della mammella, realizzati con il supporto incondizionato di Exact Sciences. “E’ giunta l’ora che in tutta Italia i test genomici entrino nella pratica clinica quotidiana come già avviene in molti altri Paesi Europei”, dice Claudio Zamagni, Direttore Oncologia Medica Addarii, IRCCS Policlinico di S.Orsola di Bologna: “Nel corso degli ultimi anni sono state prodotte numerose evidenze scientifiche che hanno dimostrato l’assoluta necessità di usufruire di questi esami”.

In un particolare sottogruppo di pazienti, a rischio intermedio di ricomparsa della malattia, questi test indicano se le donne possono trarre beneficio o meno dalla somministrazione di farmaci chemioterapici. “Va ricordato – dice Zamagni – che è una tipologia di trattamento che causa ancora pesanti effetti collaterali. Inoltre comporta dei costi diretti e indiretti all’intero sistema paese. Stiamo infine affrontando le numerose emergenze legate al coronavirus e le nostre strutture sanitarie sono ancora pesantemente occupate nella gestione della pandemia. Limitare gli accessi agli ospedali da parte di soggetti fragili, tanto più per ricevere cure superflue, deve essere una delle nostre priorità”.

Il tumore al seno in Emilia Romagna

Il tumore del seno in Emilia Romagna fa registrare ogni anno più di 4.500 nuovi casi, mentre sono più di 52mila le donne che vivono nella nostra Regione con una diagnosi di malattia. “In Emilia Romagna non esiste una vera e propria Rete Oncologica Regionale, ma i vari centri di senologia sono interconnessi tra di loro”, aggiunge Gabriele Luppi, Coordinatore Regionale AIOM per l’Emilia Romagna: “Si registrano anche ottimi tassi di adesione ai programmi di screening per il tumore mammario: ltre il 75% delle donne over 45 si sottopone all’esame e questo dato ci colloca ai primi posti in Italia. Auspichiamo quindi che al più presto anche nella nostra Regione sia possibile prescrivere alle donne i test genomici. La scelta di svolgere l’esame – conclude – deve essere prese dal team multidisciplinare che segue la paziente all’interno della Breast Unit”.