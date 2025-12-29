Emilia Romagna investe 15 milioni per lavoro disabili

La Regione Emilia-Romagna sta supportando i percorsi di formazione per l’occupazione delle persone con disabilità con un finanziamento di 15 milioni di euro. Questo stanziamento è diretto ai nove Uffici provinciali del collocamento mirato, che potranno garantire una serie di obiettivi alle persone con disabilità, come favorire l’accesso al lavoro, offrire ulteriore qualificazione e migliorare le proprie competenze.

I percorsi di formazione dostupibili includono la gestione delle merci nel magazzino di un negozio, il lavoro alla cassa di un supermercato, il servizio di pulizia di spazi e ambienti, l’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande, la formazione per operatori del verde, gli addetti alle calzature, la gestione delle informazioni turistiche e la configurazione sistemi e dispositivi hardware e software.

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sottolinea che orientamento, formazione e lavoro sono strumenti potenti di inclusione sociale e che la Regione programma un’offerta di interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle persone con disabilità. Le risorse disponibili sono state determinate per ciascun ambito territoriale tenendo conto della numerosità e delle caratteristiche della potenzionale utenza.

I progetti formativi saranno realizzati prevedendo risposte adeguate e personalizzate, tenendo conto delle caratteristiche, delle aspettative, delle attitudini delle persone e privilegiando modalità flessibili e rispettose delle esigenze degli utenti. Le risorse disponibili sono state assegnate come segue: 960.795 euro a Piacenza, 1.670.355 a Parma, 1.666.091 a Reggio Emilia, 2.182.928 a Modena, 2.988.310 a Bologna, 1.292.197 a Ferrara, 1.206.437 a Ravenna, 1.472.259 a Forlì-Cesena e 1.560.628 a Rimini.