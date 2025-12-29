6.6 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Economia

Emilia Romagna investe 15 milioni per lavoro disabili

Da stranotizie
Emilia Romagna investe 15 milioni per lavoro disabili

La Regione Emilia-Romagna sta supportando i percorsi di formazione per l’occupazione delle persone con disabilità con un finanziamento di 15 milioni di euro. Questo stanziamento è diretto ai nove Uffici provinciali del collocamento mirato, che potranno garantire una serie di obiettivi alle persone con disabilità, come favorire l’accesso al lavoro, offrire ulteriore qualificazione e migliorare le proprie competenze.

I percorsi di formazione dostupibili includono la gestione delle merci nel magazzino di un negozio, il lavoro alla cassa di un supermercato, il servizio di pulizia di spazi e ambienti, l’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande, la formazione per operatori del verde, gli addetti alle calzature, la gestione delle informazioni turistiche e la configurazione sistemi e dispositivi hardware e software.

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sottolinea che orientamento, formazione e lavoro sono strumenti potenti di inclusione sociale e che la Regione programma un’offerta di interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle persone con disabilità. Le risorse disponibili sono state determinate per ciascun ambito territoriale tenendo conto della numerosità e delle caratteristiche della potenzionale utenza.

I progetti formativi saranno realizzati prevedendo risposte adeguate e personalizzate, tenendo conto delle caratteristiche, delle aspettative, delle attitudini delle persone e privilegiando modalità flessibili e rispettose delle esigenze degli utenti. Le risorse disponibili sono state assegnate come segue: 960.795 euro a Piacenza, 1.670.355 a Parma, 1.666.091 a Reggio Emilia, 2.182.928 a Modena, 2.988.310 a Bologna, 1.292.197 a Ferrara, 1.206.437 a Ravenna, 1.472.259 a Forlì-Cesena e 1.560.628 a Rimini.

Articolo precedente
Italia leader nel turismo congressuale
Articolo successivo
Ucraina: deputati accusati di aver venduto voti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Migrazioni nel Mediterraneo

Zelensky contro Trump

Odissea: Epico Trailer Ufficiale

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.