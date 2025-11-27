12.3 C
Emilia Romagna: eventi e sapori di fine novembre

Da stranotizie
L’Emilia-Romagna offre un weekend ricco di eventi dal 28 al 30 novembre, unendo eccellenze gastronomiche regionali a eventi culturali unici. Il calendario è dominato dai sapori pregiati come il tartufo, con la festa a Ferrara, e il formaggio di fossa e l’olio.

La tradizione è protagonista anche in Appennino, con piatti a base di polenta e castagne, e a tavola con il tortellino. Gli eventi originali includono la prima accensione del presepe di sabbia a Rimini e il festival Mangiamusica a Fidenza, fino alla raffinata edizione invernale del Craft Gin Fest a Cervia. Sono molti gli eventi da non perdere in questo ultimo fine settimana di novembre nella regione.

