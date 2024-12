Emilia Romagna e Calabria a rischio

Maltempo in Italia oggi, 9 dicembre, con condizioni meteorologiche avverse da Nord a Sud. Sono previste precipitazioni in Emilia Romagna, dove è stata emessa un’allerta arancione per temporali. Le piogge colpiranno anche il Centro e le regioni tirreniche del Sud. In particolare, la Calabria subirà forti piogge con allerta arancione associata a rischio idraulico e idrogeologico. Il calo delle temperature favorirà nevicate anche a basse quote in Emilia Romagna, mentre nel Sud si prevede neve solo a quote più elevate a causa di un incremento delle temperature.

Meteo previsto in miglioramento parziale per domani, martedì 10 dicembre, sebbene il maltempo continuerà a influenzare la pianura padana, le regioni adriatiche del Centro e il versante tirrenico meridionale con piogge progressivamente meno intense. In Emilia Romagna, l’allerta arancione riguarderà le province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, interessando i comuni reggiani e modenesi di pianura e i rispettivi capoluoghi. Nella Romagna, l’allerta coprirà quasi tutti i comuni del ravennate e del riminese.

Le piogge interesseranno le aree pianeggianti mentre si registrano nevicate in collina e nei comuni appenninici di diverse province tra cui Reggio Emilia, Parma, Modena, Piacenza e Bologna. Fuori da queste aree, il resto del territorio regionale vedrà un’allerta gialla, eccetto l’Appennino parmense e piacentino. La situazione meteorologica suggerisce che le condizioni sfavorevoli persisteranno, creando una settimana caratterizzata da maltempo e possibili rischi associati alle precipitazioni e alla neve. Gli effetti delle perturbazioni richiederanno attenzione e precauzioni da parte della popolazione, in particolare nelle zone maggiormente colpite dall’allerta su scala locale. La protezione civile monitorerà gli sviluppi e fornirà aggiornamenti sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi nelle aree influenzate.