Emilia-Romagna e Bologna sospendono relazioni con Israele

L’Emilia-Romagna e il Comune di Bologna hanno deciso di interrompere le relazioni istituzionali con il governo di Israele, in risposta alle violenze in corso a Gaza e in riferimento a un’inchiesta della Corte Penale Internazionale su crimini di guerra. Questa mossa segue l’iniziativa della Regione Puglia, che è stata la prima in Italia a condannare ufficialmente le stragi di civili nella Striscia.

Il Governatore Michele De Pascale ha comunicato che la Regione sospende ogni contatto con il governo israeliano fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale. Analogamente, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha invitato le strutture municipali a cessare rapporti con rappresentanti israeliani.

Tuttavia, la decisione ha suscitato polemiche, in particolare da parte dell’ex ministro Carlo Giovanardi, che ha condannato l’iniziativa, sostenendo che Regione e Comune si schiererebbero con Hamas, definito un gruppo di criminali di guerra. Giovanardi ha paragonato la situazione attuale alla Resistenza al nazifascismo, sostenendo che gli alleati hanno bombardato l’Italia per liberarla dai regimi di Hitler e Mussolini.

De Pascale ha precisato che la posizione della Regione si rivolge all’attuale governo israeliano, non al popolo israeliano o alle comunità ebraiche locali, impegnate nel dialogo interreligioso e contro la violenza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it