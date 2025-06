Emilia Romagna: Crescita in Stallo e Sfide Economiche

L’economia dell’Emilia Romagna mostra segnali di stagnazione, crescendo meno della media nazionale. Nel 2024, la crescita si attesta a +0,4%, dopo il +0,1% del 2023, mentre la media del Paese è +0,7%. Questo comportamento è in controtendenza rispetto a regioni come la Lombardia, che cresce dello 0,7%. Un calo della domanda estera ha contribuito a ridurre le esportazioni del 2,1%, complicato dalle tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare negativamente il 2025.

L’industria fatica, con una diminuzione del 3,3% nella produzione, colpita soprattutto da settori come moda, metallurgia e meccanica, mentre hanno mostrato segni positivi farmaceutica, alimentare e automotive. L’agricoltura, dopo un forte calo nel 2023, ha ripreso con un aumento del 5,6%. Il settore delle costruzioni cresce moderatamente (+1,6%), sostenuto dal Pnrr.

Nel settore dei servizi, si registra una crescita del +0,8%, con il turismo in espansione grazie ai visitatori esteri, mentre il commercio al dettaglio e il traffico portuale di Ravenna soffrono. La quota di imprese che chiudono il bilancio in utile è in calo, passando dall’91% all’87%. L’occupazione aumenta dello 0,5%, ma si mantiene al di sotto della media nazionale, portando a una diminuzione del tasso di disoccupazione al 4,3%.

Il reddito disponibile delle famiglie cresce dell’1%, ma i consumi aumentano solo dello 0,3%. Infine, l’Emilia Romagna presenta un divario nella capacità innovativa rispetto ad altre regioni europee simili.

Fonte: www.ilnordestquotidiano.it