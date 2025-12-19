13.5 C
Roma
venerdì – 19 Dicembre 2025
Viaggi

Emilia Romagna conferma Presidente Confcommercio

Da stranotizie
Emilia Romagna conferma Presidente Confcommercio

L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione Enrico Postacchini come Presidente Regionale di Confcommercio per il quadriennio. Postacchini rappresenta le 14 Associazioni Confcommercio territoriali e le Federazioni di categoria regionali di settore, in rappresentanza delle imprese associate del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’Emilia Romagna.

Postacchini ha dichiarato che questa nuova conferma è una forte responsabilità verso il comparto del terziario rappresentato da Confcommercio, settore che ha dimostrato una resilienza straordinaria e che continua ad essere il motore dell’economia regionale. Ha aggiunto che il suo impegno sarà quello di consolidare il ruolo di Confcommercio come interlocutore primario e autorevole della Regione, puntando a costruire un modello di crescita fondato sulla coesione territoriale e con un approccio realistico ai temi della sostenibilità.

Nella stessa seduta sono stati eletti Mauro Mambelli come Vice Presidente con delega al Turismo, Marco Amelio come Vice Presidente Amministratore e Tommaso Leone come Vice Presidente Vicario. L’elezione di Mauro Mambelli si inserisce nel percorso di valorizzazione delle competenze espresse dal sistema Confcommercio e riconosce il contributo attivo e continuativo di Confcommercio Ravenna all’interno della rappresentanza regionale.

Mauro Mambelli ha dichiarato che la delega al turismo rappresenta una grande responsabilità in una fase in cui il settore è chiamato ad affrontare trasformazioni profonde, ma anche importanti opportunità di crescita. Ha aggiunto che il turismo è un asset strategico per l’economia regionale, capace di generare valore diffuso, occupazione e attrattività per i nostri territori. Il suo impegno sarà quello di dare voce alle imprese turistiche, sostenendole nei percorsi di innovazione, qualificazione dell’offerta e semplificazione normativa, valorizzando al tempo stesso le specificità locali.

Turismo, commercio e servizi costituiscono un sistema integrato e interdipendente: rafforzare il turismo significa sostenere l’intera rete economica dei territori, dalle attività di vicinato ai pubblici esercizi, fino ai servizi che rendono le nostre città e località più vive, attrattive e competitive.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina italiana fresca Unesco
Articolo successivo
Guida agli affari in Marocco per imprese italiane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.