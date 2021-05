La prima riunione del Coordinamento di rete dei Centri di Senologia, su proposta del Direttore Generale Kyriakoula Petropulacos, ha ribadito l’importanza del governo e del monitoraggio delle cure territoriali e ospedaliere per il tumore della mammella al fine di continuare a garantire in Regione Emilia-Romagna trattamenti sicuri e di qualità in organizzazioni di già comprovata ed elevata qualificazione.



Del Gruppo di Lavoro fanno parte, oltre ai professionisti della Direzione Regionale, i responsabili dei 12 Centri di Senologia, alcuni esperti di settore e, per la prima volta, i rappresentanti di due associazioni regionali della rete di Europa Donna Italia e un rappresentante nazionale.

Al Gruppo di Lavoro sono stati assegnati diversi obiettivi: monitorare le performance della rete regionale dei Centri di Senologia con particolare attenzione alle esigenze delle pazienti; supportare la Direzione Generale in merito alla attuazione delle attività relative alla prevenzione e cura della patologia tumorale della mammella; garantire il governo della rete dei Centri di Senologia; valutare e monitorare il percorso assistenziale, definendo le iniziative per il suo miglioramento. Il Gruppo di lavoro resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e si incontrerà inizialmente con una periodicità almeno trimestrale.



All’interno del Gruppo verranno affrontati i temi relativi alle esigenze terapeutiche delle pazienti che saranno valutati sul piano scientifico, organizzativo ed assistenziale, ma che avranno come interlocutore attento e qualificato le rappresentanti delle associazioni di volontariato che metteranno a disposizione del team le esperienze dirette delle pazienti proprio presso i centri di cui si analizzeranno le performance in termini di qualità dei servizi.



Per la prima volta le associazioni sono chiamate a far parte integrante di un Gruppo di Lavoro Regionale dedicato esclusivamente alla senologia, e riteniamo che questo sia un primo passo importante verso l’ascolto attivo delle portavoci delle pazienti, secondo le migliori pratiche di advocacy internazionali. Segno che la buona sanità italiana assegna un’importanza rilevante alla partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni pazienti.



“È la prima volta in assoluto che si ha un gruppo di lavoro dedicato al seno con i clinici, le autorità regionali e le associazioni pazienti. Ci auguriamo che sia un bell’esempio di confronto per garantire tutti i servizi per le pazienti e per le donne. Un esempio di piano di azione che può essere adottato in tutta Italia, secondo quanto già avviene all’estero in cui l’associazione paziente è sempre molto tenuta in considerazione” dichiara Rosanna D’Antona.



“Da oggi, per garantire una migliore ed efficace presa in cura della paziente ci avvarremo dell’apporto in prima persona delle pazienti, attraverso le loro rappresentanti, e potremo così colmare alcune lacune per specifici bisogni e promuovere un concreto dialogo con le comunità delle pazienti. Mi auguro che da questa nuova fase di dialogo e confronto possa esitare un ulteriore stimolo alla proficua collaborazione per il bene comune di tutte le donne affette da questa patologia oncologica” aggiunge l’Assessore alle politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini.