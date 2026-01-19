Emilia-Romagna: abolite tasse d’imbarco per aeroporti minori

La Legge di Bilancio prevede l’abolizione delle tasse d’imbarco per i piccoli aeroporti dell’Emilia-Romagna, ovvero Rimini, Forlì e Parma. Il provvedimento è stato inserito nella Finanziaria e si auspica che possa far aumentare i passeggeri e far decollare i tre scali in affanno.

La tassa d’imbarco, definita “council tax” ma propriamente chiamata “addizionale comunale sui diritti d’imbarco”, è stata abolita per i tre aeroporti dell’Emilia-Romagna con meno di 700 mila passeggeri all’anno. La tassa ammontava a 6,5 euro a passeggero in partenza e il suo incasso andava allo Stato.

Forlì, Rimini e Parma sono entrati a far parte del club degli aeroporti in cui viene azzerata questa tassa, assieme ad altri aeroporti in Italia. Il provvedimento non ha scadenza e la misura è strutturale fino a quando non verrà revocata.

La Regione Emilia-Romagna ristorerà lo Stato del mancato guadagno, con un tetto di una cifra fissa da pagare, che è di 1.912.300 euro all’anno. Ciò significa che per ogni passeggero in partenza oltre le quote del 2024, lo Stato rinuncerà all’incasso della tassa d’imbarco. La Regione dovrà anche ristorare i Comuni che perdono la loro quota di addizionale, ma si tratta di una cifra irrisoria. Se la Regione non pagherà entro il 30 aprile di ciascun anno i 1,9 milioni di euro, il ministero dell’Economia è autorizzato a trattenere la somma da qualsiasi erogazione non sociale destinata alla Regione.