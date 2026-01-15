Emilia-Romagna a CMT Stoccarda

La Regione Emilia-Romagna parteciperà alla fiera internazionale di turismo CMT di Stoccarda, in programma da sabato 17 a domenica 25 gennaio, per promuovere la vacanza balneare, l’outdoor, il food, il cicloturismo e il turismo nelle città d’arte. Lo stand regionale, allestito e coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, ospiterà 12 operatori dell’incoming specializzati nei segmenti balneare e vacanza attiva en plein air, arte e cultura, food e sport.

La Regione presenterà ai viaggiatori di lingua tedesca l’offerta turistica che include il turismo leisure balneare, le vacanze open air, il turismo lento dei cammini regionali, lo sport e il cicloturismo, l’enogastronomia, i piccoli borghi marinari e dell’entroterra e la cultura. Saranno presenti anche degustazioni di prodotti tipici regionali Dop e Igp.

La partecipazione a CMT fa parte di un più ampio quadro di azioni di promozione turistica della Regione, che include una campagna TV sulle reti tedesche e svizzere e la promozione di eventi e collegamenti. La Regione sarà presente con un nuovo progetto editoriale che include 14 brochure tematiche, una per ciascun prodotto turistico specifico.

Gli operatori regionali presenti a CMT Stoccarda sono: Family Club Hotel, Hotel Atlantic Riviera, I Tre Moschettieri Camping Village, Club del Sole, Modenatur Incoming Tour Operator & DMC, Consorzio Cesenatico Bellavita-Girohotels, Camping Mare Pineta & Marina Village, Cesenatico Camping Village & Pineta sul Mare, Ferrara, Comacchio e il Delta del Po, Consorzio Camping & Natura Villages, Itinere e Florenz Open Air Resort and Camping.