Emilia Romagna: 23,8 mln dal PNRR per migliorare il SSR

Il lavoro dei ricercatori dell’Emilia Romagna non sarà più semplice teoria. Diventerà realtà attraverso progetti concreti che permetteranno di migliorare le prestazioni sanitarie e le cure offerte dal Sistema Sanitario Regionale. Per realizzarli l’Emilia Romagna avrà a disposizione 23,8 milioni di euro, di cui 14,2 provenienti da fondi delPiano nazionale di ripresa e resilienza.

Il PNRR sostiene malattie rare, croniche e Proof of Concept

Gli ambiti finanziati attraverso il PNRR sono i più svariati, si va dalla geriatria alla ginecologia, per un totale di 16 progetti:

10 riguardano le Malattie croniche non trasmissibili

3 le Malattie rare

3 la Proof of Concept.

Ecco alcuni esempi di ciò che i ricercatori dell’Emilia Romagna intendono realizzare: una tecnologia per prevenire l’osteoporosi sin dalla nascita, strategie innovative non farmacologiche per la diagnosi precoce, prevenzione e cura su misura dei disturbi depressivi tra i malati di cancro.

L’Emilia Romagna investe su nuove strategie clinico-assistenziali

I restanti 9,6 milioni di euro saranno investiti, oltre che nel campo della ricerca biomedica, anche per supportare nuove strategie clinico-assistenziali per migliorare le prestazioni sanitarie. Con 28 progetti, l’Emilia Romagna è tra le Regioni che ha ottenuto i fondi più rilevanti. Tra questi, 15 riguardano la ricerca biomedica innovativa, legata all’acquisizione di nuove conoscenze (theoryenhancing) e 13 mirano allo studio di nuove strategie clinico-assistenziali e organizzative (changepromoting).

Gli investimenti a livello nazionale

I 16 progetti dell’ambito biomedico proposti dell’Emilia Romagna rientrano tra i 226 finanziati a livello nazionale:

50 progetti presentati in tema di Malattie rare

139 progetti per Malattie croniche non trasmissibili

37 per la Proof of Concept.

I progetti di ricerca innovativi ammessi al finanziamento dal ministero della Salute a livello nazionale sono 261 per un totale di 100 milioni di euro, destinati a finanziare complessivamente: