Emiif Sweeping Robot Dust Box for RoboVac 11S, 15C, 30, 30C, 35C Robotic Vacuum Cleaner Dust Bin Box Replacement Parts

26,69€

Dettagli dell’articolo:

* Realizzato con materiali più resistenti.



* Svuotare il serbatoio in modo rapido ed efficiente senza rilasciare polvere nociva nell’ambiente



* Cattura efficacemente le particelle di polvere fine e ottimizza le prestazioni della macchina



*Metodo di installazione: allineare la porta di aspirazione Sweeper e posizionarla senza intoppi.



*Montaggio: Foreufy RoboVac 11S, RoboVac 15T, RoboVac 30, RoboVac 30C, RoboVac 15C, RoboVac 12, RoboVac 25C, RoboVac 35C. Attenzione: non adatto per RoboVac 11 11c 11+ e tutte le serie Max.

*Colore: come da immagine.

Contenuto della confezione:

1 contenitore per la polvere.



Materiale: il contenitore per la polvere è realizzato con materiali resistenti, garantendo un uso duraturo senza danneggiarsi facilmente.

Efficiente svuotamento della polvere: questo contenitore per la polvere consente uno svuotamento rapido ed efficiente del serbatoio, senza rilasciare particelle di polvere nocive nell’ambiente.

Prestazioni ottimizzate: cattura e contiene efficacemente particelle di polvere fine, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del tuo aspirapolvere robot Eufy RoboVac 11S, 15C, 30, 30C e 35C.

Facile installazione: il processo di installazione è semplice e senza problemi. Basta allineare la porta di aspirazione della spazzatrice e posizionare senza problemi la scatola del bidone della polvere in posizione.

Ampia compatibilità: progettato per i modelli Eufy RoboVac 11S, 15T, 30, 30C, 15C, 12, 25C e 35C. (Non compatibile con RoboVac 11, 11c, 11+ e tutti i modelli della serie MAX).