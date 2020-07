Luglio sarà un mese da ricordare per milioni di italiani che soffrono di emicrania. Tra una settimana esatta diventerà infatti operativa l’attesissima legge che riconosce la cefalea cronica come malattia sociale, un provvedimento che vuole allontanare lo stigma nei confronti di una patologia invalidante ritenuta invece spesso, erroneamente, poco più di un disturbo di poco conto, e che punta a fornire nuove terapie e metodi innovativi per aiutare i tanti pazienti che ne soffrono nel nostro paese. È in questa direzione che va anche la seconda buona notizia del mese: nei prossimi giorni infatti un farmaco di nuova generazione contro l’emicrania riceverà la rimborsabilità da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Parliamo del galganezumab, un anticorpo monoclonale già approvato dall’Aifa per la profilassi degli attacchi di emicrania, sia nelle forme croniche che in quelle episodiche, e che sarà disponibile a carico dell’Ssn per i pazienti con patologia refrattaria alle terapie.

anche: Senato vota la legge sulla cefalea cronica, è malattia sociale

“L’emicrania è una cefalea primaria, cioè non legata a traumi o altri disturbi precedenti, caratterizzata da attacchi di dolore che durano dalle 4 alle 72 ore, aggravati dalle attività fisiche e spesso associati a nausea, vomito, fastidio ai rumori e alle luci”, ha spiegato Gioacchino Tedeschi, Presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN) nel corso di una conferenza stampa online per la presentazione del nuovo farmaco. “È una malattia estremamente invalidante, che si stima colpire, in qualche forma, oltre il 14% della popolazione mondiale, con un 2,5-4% che soffre di cefalee croniche. L’Oms classifica l’emicrania al secondo posto tra le malattie che causano disabilità e al primo posto al di sotto dei 50 anni. Non a caso, solamente in Europa si stima che i costi, diretti e indiretti, legati a questo disturbo superino i 111 miliardi di euro ogni anno”.

anche: Emicrania per 136 milioni di europei. Sotto accusa insonnia e ‘turni sballati’

Le opzioni terapeutiche per chi soffre di emicrania non mancano, ma non sono prive di effetti collaterali sul lungo periodo. Tanto che circa il 40% dei pazienti abbandona o cambia terapia entro 4 mesi dall’inizio delle cure. Galganezumab appartiene però a una nuova classe di anticorpi monoclonali ad azione specifica che agiscono su un neuropeptide identificato con la sigla CGRP, coinvolto nell’iperalgesia che causa l’emicrania. Il farmaco viene somministrato per via sottocutanea una sola volta al mese, e dagli studi clinici effettuati sembra avere una buona efficacia, un’azione rapida ed effetti collaterali estremamente contenuti.

Il peptide colpevole

“CGRP, o Calcitonin Gene Related Peptide, è un neuropeptide presente nel sistema nervoso centrale e periferico, e in particolare nei neuroni sensoriali. Molte ricerche negli scorsi decenni hanno dimostrato che è coinvolto nella genesi dell’iperalgesia che provoca l’emicrania, una condizione per cui uno stimolo meccanico normale diventa doloroso”, ha chiarito Pierangelo Geppetti, Presidente SISC, Società Italiana per lo Studio delle Cefalee. “Gli anticorpi monoclonali anti-CGRP come il Galganezumab si caratterizzano per un meccanismo d’azione molecolare molto selettivo e specifico, che offre per la prima volta la possibilità di agire direttamente e specificamente sul meccanismo che provoca il dolore e la costellazione di sintomi dell’attacco emicranico e, al contempo, offre un profilo di sicurezza molto buono, se non addirittura eccellente”.



Dagli studi effettuati è infatti emersa un’incidenza di effetti collaterali praticamente nulla, e una riduzione del 50% dei giorni di emicrania mensile nel 62% dei pazienti con emicrania episodica e nel 30% di quelli con emicrania cronica. Nel 40% delle forme episodiche e nel 9% di quelle croniche i giorni di emicrania si riducono del 75%, e nel 16% dei pazienti sembrano arrivare addirittura a sparire del tutto. “Un altro aspetto importante è che il farmaco ha dimostrato un’efficacia importante anche nei soggetti che abbiano fallito fino a quattro farmaci preventivi precedenti, e quindi finora considerati potenzialmente refrattari”, ha sottolineato Piero Barbanti, Presidente eletto ANIRCEF, Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee. “L’esperienza diretta con galcanezumab ci ha inoltre fatto notare un deciso cambiamento dello stile di vita dei pazienti, perché riducendo il numero di giorni mensili di emicrania elimina anche ansie e paure che normalmente sperimentano anche nei giorni in cui sono liberi dal dolore”.

Su indicazione dello specialista

Il farmaco – ricordano gli esperti – è già disponibile in tutte le farmacie del paese, ma trattandosi di una terapia mirata, e non di un semplice farmaco contro il mal di testa, deve essere assunto unicamente su indicazione dello specialista. Per quanto riguarda la rimborsabilità della terapia, trattandosi di un farmaco abbastanza costoso e con una platea di pazienti molto vasta, l’Aifa ha identificato dei paletti molto precisi per la somministrazione a carico del Ssn: persone con emicrania frequente (più di 8 attacchi al mese), che abbiano fallito almeno tre trattamenti preventivi precedenti. Per chi rientra in questi criteri la terapia sarà disponibile all’interno di una rete di centri specialistici che le regioni stanno finendo di identificare proprio in questi giorni.