Emicrania: la neurologa Tassorelli chiede un approccio uniforme secondo le linee guida dell’UE

Uniformare l’approccio ai soggetti con emicrania a livello globale è un obiettivo importante, come evidenziato dalle linee guida parallele a quelle europee. I farmaci che hanno dimostrato efficacia nel trattamento dell’emicrania sono stati analizzati con un rigoroso approccio metodologico. A tal proposito, sarà disponibile un elenco che supporterà le linee guida esistenti. Cristina Tassorelli, professore di Neurologia e presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, ha condiviso queste informazioni durante l’evento ‘Empatia, empowerment, emicrania: vivere la vita’, organizzato a Roma da Organon Italia. L’evento è dedicato alle nuove terapie disponibili per affrontare l’emicrania, evidenziando l’importanza di una gestione uniforme della condizione non solo in Italia, ma a livello mondiale. La diffusione di queste linee guida e il supporto della comunità scientifica rappresentano un passo cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti con emicrania, favorendo l’accesso a trattamenti efficaci e basati su evidenze.