Emicrania e il nuovo farmaco in grado di prevenire gli episodi

L’emicrania è una patologia neurologica molto comune e debilitante, caratterizzata da episodi ricorrenti di mal di testa intenso, spesso accompagnati da sintomi come nausea e sensibilità alla luce e ai suoni. Negli ultimi anni, i ricercatori hanno approfondito la comprensione della malattia, e una delle scoperte più promettenti è l’uso del farmaco ubrogepant (Ubrelvy), efficace nell’interrompere gli attacchi emicranici nelle fasi iniziali.

L’emicrania si divide in due forme principali: quella senza aura, che si manifesta improvvisamente e senza preavviso, e quella con aura, caratterizzata da sintomi neurologici transitori, come disturbi visivi. Gli attacchi di emicrania possono durare da ore a giorni e spesso influiscono negativamente sulla qualità della vita, rendendo difficile svolgere attività quotidiane.

La condizione si compone di quattro fasi: prodromo, aura, attacco di mal di testa e postdromo. La fase prodromica può precedere il mal di testa di 24-48 ore e si manifesta con cambiamenti dell’umore e sensibilità aumentata. La fase dell’aura può comporsi di sintomi visivi e neurologici. Durante l’attacco, il dolore pulsante è solitamente unilaterale e può essere accompagnato da nausea. Infine, nel postdromo, i pazienti possono sentirsi spossati o irritabili.

Le cause esatte dell’emicrania rimangono poco comprese, anche se è chiara la componente genetica e l’influenza di fattori ambientali, ormonali e legati allo stile di vita. Inoltre, fattori come stress e cambiamenti meteorologici possono innescare attacchi.

La diagnosi si basa su sintomi riportati dal paziente, poiché non esistono test specifici. I medici seguono criteri standardizzati per confermare la diagnosi. Il trattamento biforcato comprende la terapia acuta, per alleviare i sintomi durante un attacco, e la terapia preventiva, per ridurre la frequenza e gravità degli attacchi.

La recente introduzione di ubrogepant ha mostrato risultati promettenti: studi hanno dimostrato che il farmaco è in grado di migliorare significativamente l’attività quotidiana dei pazienti anche nelle fasi iniziali dell’attacco, rappresentando una nuova opzione per coloro che non rispondono ad altri trattamenti. Questo farmaco potrebbe rivoluzionare il modo di gestire l’emicrania, offrendo nuove speranze per i pazienti.