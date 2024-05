emersi i motivi della rottura

La coppia che si era formata nel trono Over dello show televisivo lo scorso dicembre, ha deciso di mettere fine alla loro relazione dopo soli 8 mesi insieme. La separazione tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio è stata confermata dalla stessa ex dama di Uomini e Donne attraverso un lungo messaggio su Instagram.

Nel suo post, Emanuela ha chiesto rispetto per la loro decisione e per i loro sentimenti, sottolineando che la rottura è avvenuta in modo civile e con reciproco rispetto. Ha chiarito che non c’è stato tradimento da nessuna delle parti e ha invitato i fan a evitare di fare congetture o screditare l’altro. Dall’altra parte, Marco Antonio Alessio non ha fatto alcun commento riguardo alla separazione pubblicamente e ha mantenuto i post dedicati alla loro relazione sul suo profilo Instagram.

La coppia aveva lasciato Uomini e Donne insieme lo scorso 18 dicembre, suscitando polemiche e accuse di aver ingannato il pubblico. In tanti aveva visto che tra i due c’era qualcosa di poco chiaro, ma loro hanno scelto di proseguire per la loro strada aiutati e incoraggiati dai consigli di Tina Cipollari. Hanno continuato la loro conoscenza al di fuori delle telecamere, ma sembra che qualcosa non abbia funzionato nel lungo termine.

Emanuela ha frequentato il liceo socio-psico-pedagogico e ha una laurea in Psicologia Clinica. Gestisce un rinomato chalet sul mare e pratica pittura e sport. La donna ha cancellato tutte le foto con Marco Antonio dal suo profilo, mentre lui ha deciso di lasciarle pubbliche. Marco Antonio Alessio, 35 anni, originario di Lecce e lavora a Santa Maria di Leuca, ha un’azienda che offre servizi turistici. Lavora principalmente d’estate e si dedica a se stesso, allo sport e ai viaggi d’inverno. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 6mila utenti, racconta la sua vita e il suo lavoro.

Nonostante la fine della loro relazione, entrambi sembrano voler mantenere dei rapporti affettuosi, vista la stima e l’affetto maturati in questi mesi insieme.

