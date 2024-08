emerse le cause della morte

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Gena Rowlings, una delle attrici più amate e rispettate di Hollywood. A 94 anni, la leggendaria interprete si è spenta dopo aver lottato per anni contro l’Alzheimer. La stessa malattia messa in scena nel film “Le pagine della nostra vita“, diretto dal figlio Nick Cassavetes. A dare la notizia della morte è stato proprio lui, che lo scorso giugno aveva rivelato al pubblico le condizioni di salute della madre. Un doloroso parallelo tra la vita reale e il personaggio che lei aveva interpretato sul grande schermo.

Muore una leggenda del cinema hollywoodiano: Gena Rowlings aveva 94 anni

Gena Rowlands è stata molto più di un’attrice: era una pioniera, una donna che ha saputo scegliere i suoi ruoli con intelligenza e coraggio, costruendo una carriera che abbraccia diverse decadi. Ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. La sua filmografia è un viaggio tra pellicole indimenticabili, spesso realizzate in collaborazione con il marito John Cassavetes, regista innovatore e figura centrale nella vita personale e professionale di Gena. Insieme, hanno creato un sodalizio artistico unico, sfidando le convenzioni degli Studios hollywoodiani e dando vita a capolavori come Volti, Gloria e Una moglie.

La carriera di Rowlands è iniziata nel vivace panorama del dramma televisivo degli anni ’50, un periodo in cui ha acquisito una preziosa esperienza apparendo in serie di culto come Alfred Hitchcock Presents, Bonanza e Dr. Kildare. Ma è stato il suo lavoro cinematografico, soprattutto quello accanto a Cassavetes, a definirla come una delle interpreti più versatili e appassionate della sua generazione. In Ombre, Gli esclusi e tanti altri film, Gena ha esplorato la complessità dell’animo umano, offrendo performance intense e sfaccettate con cui ha conquistato due candidature agli Oscar.

Nonostante non abbia mai vinto l’ambita statuetta, la sua eredità è stata riconosciuta con un Academy Award onorario nel 2015, un tributo al suo straordinario contributo all’industria cinematografica. Ricevendo il premio, Gena Rowlings ha riflettuto su cosa significasse per lei essere un’attrice:

“Sai cosa c’è di meraviglioso nell’essere un’attrice? Non vivi una sola vita. Vivi mo

Gena ha vinto tre Primetime Emmy Awards, un Daytime Emmy e due Golden Globe. Dietro la sua straordinaria carriera, c’era una donna con una profonda comprensione delle difficoltà e delle sfide che le donne affrontano nella società.

Gena Rowlands lascia dietro di sé un’eredità inestimabile, non solo come attrice, ma come simbolo di resistenza e autenticità in un’industria spesso dominata dalle convenzioni. Oltre a Nick, Gena lascia altre due figlie, Alexandra e Zoe, entrambe attrici e registe.