Emergono nuovi pericoli per Blanca a Genova

La penultima puntata di Blanca 3 andrà in onda su Rai 1 alle 21.30. La protagonista, consulente del commissariato di polizia di Genova, affronta un nuovo caso: uno sfregiatore seriale che attacca le donne con l’acido. Per catturarlo, Blanca decide di iscriversi a un’app di incontri, una scelta che mette in pericolo la sua vita.

Nel frattempo, Lucia, colpita da una crisi amorosa, si presenta a casa di Blanca, che si preoccupa per l’amica. Liguori, sempre più protettivo nei confronti di Blanca, non condivide l’idea dell’escamotage per catturare il aggressore. Nonostante le sue riserve, Blanca, con l’aiuto di Lucia, crea un profilo falso sull’app per attirare l’attenzione dello sfregiatore. Nel mentre, Fabrizio, un chirurgo plastico che si occupa delle vittime, riceve minacce.

Il giorno dopo aver ricevuto una lettera anonima, Fabrizio viene trovato morto. Non è chiaro se sia stato ucciso dallo sfregiatore o da qualcun altro. Nel caso, emerge il nome di Giorgio, figlio del medico e amico di Lucia, coinvolto in affari poco chiari.

Lucia è anche tormentata dai suoi complessi di bellezza e desidera rifarsi le labbra, ma Blanca la convince a non farlo e la porta da Fabrizio. Qui, Lucia incontra Giorgio, con cui stabilisce un legame, nonostante le sue cattive compagnie.

Nel finale, Blanca deve affrontare il delicato argomento della gravidanza con Lucia e la tensione aumenta quando Domenico scopre la verità. In un susseguirsi di eventi, Blanca rischia la vita due volte e si ritroverà faccia a faccia con l’assassino.