Emergenza Virus Respiratorio Sinciziale nei Bambini: Quando i Farmaci Non Sono Sufficenti

Le Regioni italiane hanno lanciato un allarme riguardo alla disponibilità del Nirsevimab-Beyfortus, un anticorpo monoclonale essenziale per prevenire le infezioni da virus respiratorio sinciziale (VRS), principale causa di bronchiolite e polmonite nei neonati. In una lettera indirizzata al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), i rappresentanti regionali hanno espresso preoccupazione per una potenziale carenza del prodotto, che potrebbe causare disparità significative tra le diverse aree del Paese. Mentre alcune Regioni potrebbero implementare una campagna di prevenzione universale, altre non riuscirebbero nemmeno a proteggere i neonati più vulnerabili.

Raffaele Donini, assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha messo in evidenza l’urgenza di una distribuzione tempestiva del farmaco, poiché la fase epidemica del VRS è prevista tra ottobre e marzo. Tuttavia, molte gare regionali per l’acquisto del Nirsevimab sono andate deserte, poiché il produttore, Sanofi, non è in grado di fornire una quantità sufficiente.

Le Regioni stanno quindi sollecitando il Sistema sanitario nazionale a intervenire con urgenza. Una delle loro proposte è di inserire il Nirsevimab nella Fascia A, garantendo così una copertura totale da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn), senza costi per i cittadini. In alternativa, propongono di rendere rimborsabili i farmaci di Fascia C acquistati da enti del Ssn per ragioni di salute pubblica, per assicurare una distribuzione più equa. Questo approccio permetterebbe un accesso rapido al farmaco e potrebbe contribuire a ridurre complicazioni gravi e ricoveri ospedalieri.

La situazione è ulteriormente complicata da tempistiche serrate; la lettera delle Regioni sottolinea che la pianificazione per la fornitura del farmaco avrebbe dovuto essere svolta già all’inizio del 2024. Il VRS è un patogeno altamente contagioso che colpisce principalmente i bambini sotto i due anni, causandone l’ospedalizzazione in caso di gravi infezioni. La diffusione avviene tramite goccioline respiratorie, e nei più piccoli o in quelli con patologie preesistenti, l’infezione può portare a gravi insufficienze respiratorie.