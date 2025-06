Emergenza telefonica a Bolzano: risolto il black-out dei servizi

Negli ultimi giorni, un problema di comunicazione ha colpito vari servizi essenziali nella provincia di Bolzano. Per alcune ore, telefoni e centrale di emergenza, insieme ai vigili del fuoco e al servizio viabilità, sono stati irraggiungibili.

La situazione è ora tornata alla normalità grazie all’uso di un sistema di comunicazione di riserva. I tecnici hanno verificato che non si è trattato di un guasto tecnico, come dichiarato dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Si sospetta che un attacco informatico sia dietro a questo malfunzionamento, con i criminali che hanno richiesto un riscatto per il ripristino dei servizi. Tuttavia, la Provincia ha confermato di non intenzione di cedere a queste richieste, promettendo di risolvere la questione autonomamente.

Oltre a risolvere questa emergenza, la giunta provinciale ha approvato un significativo finanziamento per la ricerca presso l’EURAC. Fino al 2027, gli undici istituti e sette centri di ricerca della struttura riceveranno un totale di 115 milioni di euro per progetti che riguardano l’ambiente, la sostenibilità, l’agricoltura, e la protezione civile. Inoltre, è stata autorizzata l’acquisto diretto di prodotti alimentari locali da parte degli enti pubblici, fino a un massimo di 20.000 euro per azienda all’anno, senza necessità di gare d’appalto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it