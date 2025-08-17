Emergenza tartarughe marine lungo la costa adriatica

Negli ultimi mesi, è aumentato il numero di tartarughe marine spiaggiate lungo la costa adriatica. La Fondazione Cetacea ha riportato che oltre cinquanta esemplari, di piccole e piccolissime dimensioni, sono stati trovati lungo le coste di Veneto, Emilia-Romagna e Istria. Queste tartarughe, con carapaci che misurano dai 10 ai 40 centimetri, sono arrivate ai centri di recupero in condizioni molto critiche: risultano debilitati, anemici e infestati da balani, organismi marini parassiti.

La fondazione ha evidenziato che molti di questi casi possono essere collegati alla sindrome della tartaruga debilitata (Dts). Si tratta di una sindrome nota, ma le cause rimangono poco chiare. Tuttavia, l’andamento di quest’anno con un numero elevato di tartarughe colpite ricorda un episodio del passato, quando, in un breve lasso di tempo, si intervenne su un gran numero di esemplari.

Per affrontare questa situazione, la Fondazione Cetacea ha avviato una collaborazione con il professor Marco Candela dell’Università di Bologna e altre realtà lungo le sponde adriatiche. Questa collaborazione mira a raccogliere campioni e informazioni per esaminare il fenomeno in modo approfondito e multidisciplinare. Nel frattempo, i veterinari del Centro di Recupero di Riccione stanno coordinando le loro attività con altri centri per confrontare casi clinici e protocolli di cura. Inoltre, vengono condotte necroscopie su esemplari deceduti in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e l’Università di Camerino. Questo approccio multidisciplinare ha l’obiettivo di comprendere meglio il fenomeno e, se possibile, intervenire sulle sue cause.