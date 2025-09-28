21.3 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Salute

Emergenza suicidi tra i giovani: Italia nel dramma crescente

Da StraNotizie
Emergenza suicidi tra i giovani: Italia nel dramma crescente

Negli ultimi anni, la principale causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni è cambiata. Secondo i dati dell’agenzia Eurofound, oggi il suicidio rappresenta il 18,9% dei decessi tra gli under 30, superando gli incidenti stradali.

Il numero di giovani che si tolgono la vita è in aumento. Un caso recente è quello di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è suicidato dopo aver subito bullismo. In Italia, si registrano 11 suicidi al giorno tra i giovani, mentre i dati dell’Istat mantengono ancora gli incidenti stradali al primo posto, sebbene la situazione sia allarmante.

A livello globale, il tasso di suicidi è in diminuzione, ma i giovani risultano essere particolarmente vulnerabili. Negli Stati Uniti, per esempio, i suicidi tra le persone di età compresa tra 10 e 24 anni sono aumentati del 62%. In Italia, recenti rapporti mostrano un aumento del 75% dei casi di suicidio negli ultimi due anni, con gli adolescenti e i preadolescenti i più colpiti.

Le persone a maggior rischio di suicidio sono in maggioranza uomini e includono anche individui provenienti da famiglie monogenitoriali, con redditi bassi o discriminati. Situazioni di violenza e disabilità aumentano ulteriormente il rischio.

Secondo esperti, ogni giovane che considera il suicidio ha un bisogno profondo di essere ascoltato. La crisi di salute mentale tra le nuove generazioni è aggravata dalla pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che una parte significativa dei disturbi mentali si sviluppi nell’infanzia e nell’adolescenza.

Infine, la spesa globale per la salute mentale rimane bassa, con solo il 2% dei bilanci sanitari dedicato a questo settore. In Italia, è necessaria una strategia nazionale integrata per affrontare il problema e garantire supporto a chi ne ha bisogno.

Articolo precedente
Italia e la nuova legge sull’Intelligenza Artificiale: novità e impatti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.