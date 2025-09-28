Emergenza suicidi tra i giovani: Italia nel dramma crescente

Negli ultimi anni, la principale causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni è cambiata. Secondo i dati dell’agenzia Eurofound, oggi il suicidio rappresenta il 18,9% dei decessi tra gli under 30, superando gli incidenti stradali.

Il numero di giovani che si tolgono la vita è in aumento. Un caso recente è quello di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è suicidato dopo aver subito bullismo. In Italia, si registrano 11 suicidi al giorno tra i giovani, mentre i dati dell’Istat mantengono ancora gli incidenti stradali al primo posto, sebbene la situazione sia allarmante.

A livello globale, il tasso di suicidi è in diminuzione, ma i giovani risultano essere particolarmente vulnerabili. Negli Stati Uniti, per esempio, i suicidi tra le persone di età compresa tra 10 e 24 anni sono aumentati del 62%. In Italia, recenti rapporti mostrano un aumento del 75% dei casi di suicidio negli ultimi due anni, con gli adolescenti e i preadolescenti i più colpiti.

Le persone a maggior rischio di suicidio sono in maggioranza uomini e includono anche individui provenienti da famiglie monogenitoriali, con redditi bassi o discriminati. Situazioni di violenza e disabilità aumentano ulteriormente il rischio.

Secondo esperti, ogni giovane che considera il suicidio ha un bisogno profondo di essere ascoltato. La crisi di salute mentale tra le nuove generazioni è aggravata dalla pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che una parte significativa dei disturbi mentali si sviluppi nell’infanzia e nell’adolescenza.

Infine, la spesa globale per la salute mentale rimane bassa, con solo il 2% dei bilanci sanitari dedicato a questo settore. In Italia, è necessaria una strategia nazionale integrata per affrontare il problema e garantire supporto a chi ne ha bisogno.