16.5 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Economia

Emergenza smottamenti in Italia: il caso di Morterone

Da StraNotizie
Emergenza smottamenti in Italia: il caso di Morterone

Le abbondanti piogge hanno provocato uno smottamento lungo la Sp 63 a Morterone. I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire sul luogo dell’incidente.

Una squadra del Comando di Lecco è arrivata intorno alle 16 per gestire la situazione. Presenti anche il sindaco di Morterone, Dario Pesenti, e tecnici della Provincia, che hanno lavorato rapidamente per liberare la carreggiata. Grazie ai loro interventi, la strada è stata riaperta già nella giornata di ieri. L’area colpita dallo smottamento rimane sotto attenta osservazione.

Articolo precedente
Elezioni regionali nelle Marche, sfida tra Acquaroli e Ricci
Articolo successivo
Festival Clown&Clown a Monte San Giusto: Risate e Connessioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.