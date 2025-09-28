Emergenza smottamenti in Italia: il caso di Morterone

Le abbondanti piogge hanno provocato uno smottamento lungo la Sp 63 a Morterone. I Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire sul luogo dell’incidente.

Una squadra del Comando di Lecco è arrivata intorno alle 16 per gestire la situazione. Presenti anche il sindaco di Morterone, Dario Pesenti, e tecnici della Provincia, che hanno lavorato rapidamente per liberare la carreggiata. Grazie ai loro interventi, la strada è stata riaperta già nella giornata di ieri. L’area colpita dallo smottamento rimane sotto attenta osservazione.