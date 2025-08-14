23.1 C
Emergenza scolastica a Torre del Greco: il sindaco sotto accusa

A Torre del Greco, la tensione politica si alza attorno alla situazione della scuola Romano. L’opposizione al sindaco Luigi Mennella accusa il primo cittadino di perdere tempo e di evitare responsabilità, mentre i problemi legati all’istruzione rimangono irrisolti.

La chiusura del plesso di via Antonio De Curtis è avvenuta 21 giorni fa a causa di rischi sismici. Nonostante ciò, non è stata ancora trovata una soluzione per le 18 classi e i circa 500 studenti coinvolti. La risposta della minoranza, firmata da sei consiglieri comunali, è arrivata dopo che Mennella aveva etichettato la loro lettera al ministro dell’Istruzione e a altre autorità come “piena di inesattezze e falsità”. I consiglieri hanno sottolineato che l’accusa di non considerare i disagi degli studenti e di proporre alternative inadeguate non è fondata.

Hanno chiesto chiarimenti sulla posizione del sindaco, dopo settimane di incertezze e “girerovini”. Inoltre, hanno espresso un netto rifiuto all’utilizzo di container o moduli prefabbricati, preferendo che venga avviato immediatamente un piano per restituire la scuola alla comunità.

La situazione attuale costringe la città a gestire turni scolastici doppi fino a Natale, mentre il conflitto politico si intensifica. Sui social, le discussioni tra le famiglie delle due fazioni riflettono l’aumento delle tensioni, con 500 studenti in attesa di risposte concrete in un contesto sempre più polarizzato. La questione si è trasformata in un confronto diretto tra il sindaco e l’opposizione, senza soluzioni all’orizzonte.

