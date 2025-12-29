Emergenza sanitaria nel Vibonese

La sanità nel Vibonese è ormai un’emergenza ordinaria, caratterizzata da lunghe attese e reparti chiusi, con un’assistenza che non sempre riesce ad assistere i pazienti. Di recente, i cittadini hanno deciso di consegnare tre denunce ai Carabinieri, relative alle condizioni in cui versano i servizi di Psichiatria, Oncologia e Urologia-proctologia.

Le denunce sono state presentate dall’associazione “Osservatorio civico” e dai comitati “San Bruno” e “Costa degli dei” e hanno segnalato situazioni dubbie, per le quali i sodalizi hanno interessato la Procura e la Corte dei conti. Un caso particolarmente critico è quello della Psichiatria, per cui viene rappresentato che da dicembre sono stati interrotti i ricoveri nel Dipartimento di Salute mentale. I servizi di psichiatria sono stati bloccati a causa della grave carenza di personale, che potrebbe essere ricollegata a condotte omissive e/o inadempienti con conseguenze drammatiche.

Il reparto di Psichiatria dello Jazzolino è chiuso e i Centri di salute mentale di Serra e Tropea sono ridotti all’osso, con quest’ultimo pronto a chiudere con il prossimo pensionamento dell’unico medico in servizio.