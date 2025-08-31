Emergenza sanitaria in Friuli Venezia Giulia: nuove ambulanze

Trieste ha attivato tre nuove ambulanze per migliorare la risposta alle emergenze sanitarie nelle aree montane e costiere, potenziando il servizio di soccorso per i cittadini. Una delle ambulanze avanzate è già in funzione a Sappada per tutto il periodo estivo e rimarrà operativa fino al 30 settembre. Un secondo mezzo avanzato sarà disponibile ad Ampezzo fino alla fine dell’anno, mentre a Monfalcone l’ambulanza di base sarà attiva 24 ore su 24.

Questa iniziativa è stata promossa dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi in collaborazione con varie organizzazioni sanitarie regionali, tra cui l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) e le Aziende sanitarie universitarie del Friuli Centrale e Giuliano Isontina. Si tratta di un progetto sperimentale che permetterà di raccogliere dati utili per valutare l’efficacia del servizio e aggiornare il Piano emergenza-urgenza.

L’inserimento di queste ambulanze consentirà di analizzare sul campo la loro capacità operativa e migliorare l’assistenza ai cittadini, specialmente in aree caratterizzate da difficoltà orografiche o ad alto afflusso turistico. Questa misura sottolinea l’attenzione del sistema di emergenza-urgenza del Friuli Venezia Giulia nei confronti delle esigenze della popolazione.