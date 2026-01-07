Emergenza sanitaria a Mola di Bari

Mola di Bari è stata teatro di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, sollevando forti critiche nei confronti del sistema sanitario. Il caso riguarda Paolo, un giovane con disabilità gravissima, totale assenza di autonomia e pluripatologie complesse, figlio di Andrea Desilvio. La vicenda è stata resa nota attraverso un video diffuso sui social, che rappresenta una testimonianza emblematica delle difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare quando il sistema sanitario non riesce a garantire risposte adeguate ai soggetti più fragili.

I fatti risalgono al 2 gennaio, quando Paolo è stato colpito da una crisi respiratoria acuta accompagnata da febbre elevata, tremori e tachicardia, con una frequenza cardiaca pari a 180 battiti al minuto. Nonostante la gravità del quadro clinico e la presenza di una postazione del 118 a pochi minuti dall’abitazione, l’intervento di soccorso è arrivato dopo oltre 30 minuti. L’ambulanza era priva di medico a bordo e dotata di strumentazioni non operative, con un elettrocardiografo incapace di collegarsi alla rete e quindi inutilizzabile per un accertamento di base.

La situazione si è ulteriormente aggravata nel momento del trasferimento in ospedale. Paolo, per le sue condizioni cliniche e comportamentali, non può essere immobilizzato su una barella senza correre seri rischi. La richiesta del padre di utilizzare la carrozzina, unico presidio compatibile con la sicurezza del figlio, è stata respinta poiché il mezzo di soccorso non risultava abilitato al trasporto in carrozzina. Anche la possibilità di avvisare preventivamente il Pronto soccorso dell’Ospedale Di Venere per segnalare l’arrivo di un paziente con disabilità gravissima sarebbe stata esclusa.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha sollevato forti critiche nei confronti del sistema sanitario, denunciando la mancanza di risposte adeguate ai soggetti più fragili e la rigidità dei protocolli di emergenza. Il Coordinamento chiede una revisione urgente dei protocolli di emergenza per i pazienti con disabilità grave, l’attivazione di ambulanze idonee al trasporto in carrozzina, una formazione specifica del personale sanitario sui diritti e sui bisogni delle persone con disabilità complesse e una chiara assunzione di responsabilità da parte delle direzioni sanitarie e delle istituzioni politiche.