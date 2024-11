Emergenza sanitaria a Messina: 6 decessi in 35 giorni dopo interventi cardiaci

All’ospedale Papardo di Messina, sei pazienti sono deceduti in un periodo di 35 giorni dopo interventi di cardiochirurgia. Le operazioni, che riguardavano l’installazione o la sostituzione di valvole cardiache e bypass coronarici, hanno portato all’attenzione delle autorità sanitarie. La procura di Messina ha avviato un’inchiesta, ritenendo che i decessi possano essere collegati alla presenza di un batterio potenzialmente mortale nelle aree operatorie.

In seguito a segnalazioni da parte dei familiari delle vittime, l’inchiesta si è intensificata e tre medici dell’ospedale sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli inquirenti stanno esaminando varie ipotesi, con particolare attenzione al batterio killer. I carabinieri del Nas hanno sequestrato due sale operatorie del reparto di Cardiochirurgia per effettuare analisi approfondite sugli agenti patogeni. Le indagini preliminari hanno rivelato che la presenza di microrganismi e altri agenti patogeni superava i limiti di sicurezza.

L’inchiesta è scaturita dopo che, a settembre, alcuni familiari delle persone decedute hanno presentato denuncia. Si sta anche verificando la qualità delle valvole utilizzate durante gli interventi chirurgici. Tuttavia, attualmente l’ipotesi più accreditata rimane la presenza di un batterio nocivo.

Il Codacons ha commentato l’accaduto, definendolo “una situazione intollerabile” e chiedendo un’indagine approfondita non solo sull’ospedale Papardo, ma su tutte le strutture sanitarie pubbliche e private in Sicilia. L’associazione sottolinea la necessità di indagini ispettive per accertare gli standard di igiene e sicurezza negli ospedali, per garantire la salute pubblica e prevenire simili tragedie in futuro.

Secondo il Codacons, è fondamentale determinare le responsabilità legate ai decessi, adottare misure correttive immediate e implementare sistemi di controllo più severi. Questa situazione solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture sanitarie e sulla protezione dei pazienti, evidenziando l’urgenza di interventi a livello regionale e nazionale. L’inchiesta continua, mentre la comunità è in attesa di chiarimenti e risposte sulle cause di queste tragiche morti.