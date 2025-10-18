17.6 C
Emergenza sanità in Italia: medici e infermieri in fuga

Da stranotizie
Il sistema sanitario italiano affronta una delle sfide più gravi della sua storia recente. Nei prossimi dieci anni, si prevede che oltre 150.000 tra medici e infermieri potrebbero lasciare il servizio a causa di pensionamenti, dimissioni o trasferimenti verso il settore privato e l’estero. Questa perdita di professionisti potrebbe compromettere la capacità degli ospedali e delle strutture territoriali di garantire servizi essenziali.

Le cause di questo esodo sono diverse. In primo luogo, l’età media del personale sanitario, che è tra le più alte in Europa, comporta inevitabili pensionamenti. Inoltre, la mancanza di un adeguato ricambio generazionale è dovuta a percorsi formativi lunghi, alla scarsità di borse di specializzazione e alle sempre più difficili condizioni di lavoro, elementi che scoraggiano i giovani ad intraprendere queste professioni.

A questo si aggiungono stipendi non competitivi, turni estenuanti e una crescente pressione burocratica che distoglie il tempo dalla cura del paziente. Molti professionisti scelgono di lavorare all’estero per migliori retribuzioni e condizioni contrattuali o di passare al settore privato, lasciando il pubblico in uno stato di fragilità crescente.

Se non ci saranno interventi rapidi, le conseguenze saranno gravi: liste di attesa più lunghe, riduzione dei servizi territoriali e maggiore difficoltà nel garantire assistenza nelle aree rurali e periferiche. Gli esperti sollecitano un piano nazionale che preveda reclutamento e valorizzazione del personale sanitario, includendo incentivi economici, percorsi di formazione più snelli e un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Senza misure decise, la carenza di medici e infermieri potrebbe trasformarsi in un’emergenza strutturale, minacciando la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica.

