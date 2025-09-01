Emergenza salute mentale infantile in Sardegna

L’emergenza dei disturbi del neuro-sviluppo nei bambini e negli adolescenti sta passando inosservata nel nostro sistema sanitario pubblico, che concentra la maggior parte delle sue risorse nella cura degli adulti e degli anziani. Questo è particolarmente evidente in una regione come la Sardegna, caratterizzata da una popolazione prevalentemente anziana.

Il numero di bambini e adolescenti affetti da disturbi del neuro-sviluppo è in costante aumento. Tra questi si annoverano l’autismo, il deficit di attenzione e iperattività, la sindrome ossessivo-compulsiva, deficit fisici e psichici, disabilità intellettive e problemi di apprendimento e linguaggio.

Secondo Stefano Sotgiu, direttore della Struttura complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Aou di Sassari, questa situazione coinvolge circa il 20% della popolazione pediatrica. In Sardegna, considerando la fascia di età 0-14 anni, si stima che ci siano circa 32.000 bambini affetti da questi disturbi.

