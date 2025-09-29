Emergenza salute mentale in Italia: pregiudizi e soluzioni

Cresce l’emergenza legata alla salute mentale, un problema acuito dall’uso dei social media. Questa situazione genera pregiudizi che intensificano l’insicurezza e l’isolamento delle persone affette da disturbi psichici. Questi temi emergono dalla ricerca “Salute mentale 2025”, condotta da Doxa e diretta da Cristina Liverani per il festival Ro.Mens, che si svolgerà a Roma.

Rispetto a tre anni fa, i dati evidenziano un aumento dei pregiudizi verso chi soffre di disagio psichico. Un campione di mille persone ha rivelato che il 72% considera queste persone più pericolose per se stesse, e il 63% le giudica più aggressive e violente. Tuttavia, un dato incoraggiante è la diminuzione (dal 8% al 2%) degli individui riluttanti a confidarsi in caso di problemi di salute mentale. La percentuale di chi ritiene la malattia mentale curabile è però calata dal 66% al 60%.

I social media influiscono notevolmente sull’autopercezione. Il 47% degli intervistati pensa che “siamo ciò che mostriamo” e oltre metà ritiene che il proprio benessere mentale sia condizionato dal dover apparire sempre al meglio. Importante è anche il legame tra l’uso dei social e la crescente insicurezza tra i giovani: il 26% si è sentito insicuro del proprio aspetto dopo aver visto contenuti online.

Il festival Ro.Mens si propone di combattere questi pregiudizi, con eventi inclusivi e servizi di supporto per affrontare il tema della salute mentale. Il programma include una mostra fotografica e vari incontri pubblici, finalizzati a sensibilizzare e informare sulla salute mentale, coinvolgendo anche istituzioni e cittadini.