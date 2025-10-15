Emergenza salute mentale in Italia: la situazione attuale

L’Italia sta vivendo una grave crisi di salute mentale, con dati preoccupanti riguardo alla diffusione di disturbi psichici. Secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la depressione e altre patologie mentali diventeranno tra le più comuni globalmente, incidendo sull’economia italiana per circa il 4% del PIL e riducendo l’aspettativa di vita di 10 anni. Fattori come pandemia, guerre e crisi economiche hanno intensificato il malessere psicologico, colpendo in particolare le categorie più vulnerabili, tra cui bambini, adolescenti, donne, anziani e persone svantaggiate.

Nonostante tali evidenze, le risorse destinate alla salute mentale sono in calo. I finanziamenti ai Servizi di Salute Mentale sono scesi sotto il 3% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano dall’obiettivo del 10% raccomandato dall’Unione Europea per i Paesi più ricchi. La rete dei Dipartimenti di Salute Mentale si è ristretta, passando da 183 a 141, e si prevede una mancanza di mille psichiatri entro il 2025. Questo scenario è accentuato da atti di violenza contro operatori sanitari.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Società Italiana di Psichiatria ha lanciato un appello urgente, chiedendo un intervento decisivo delle istituzioni. La presidentessa Emi Bondi ha sottolineato che la salute mentale deve essere un diritto per tutti. Luigi Niccolò ha annunciato un nuovo piano per migliorare prevenzione e trattamento.

Inoltre, la ricerca ha compiuto progressi nella diagnosi e prevenzione, ma pregiudizi e stereotipi rimangono un freno. Le categorie più a rischio continuano a essere giovani, donne e anziani, con impatti differenti sui disturbi mentali.

Infine, la SIP mira a sensibilizzare la popolazione, garantire accesso a cure di qualità e combattere stigma e discriminazione.