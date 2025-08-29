Emergenza salute mentale in Italia: aggressioni e diagnosi complesse

Domani, davanti al gip di Vicenza, si presenterà A.Z., un 33enne di Quinto di Treviso accusato di aver accoltellato un docente 62enne del liceo Brocchi di Bassano. Attualmente in carcere a Vicenza, è difeso dall’avvocato Enrico Villanova e il pubblico ministero Ginevra Virginia Sturmann lo accusa di tentato omicidio.

A.Z. era un paziente del centro di salute mentale di Treviso. In passato, era già stato coinvolto in un’aggressione contro i suoi familiari, che aveva portato a un processo per lesioni, danneggiamento e minaccia. Il processo si era concluso con un non luogo a procedere a causa del suo ricovero in una comunità. Tuttavia, due anni dopo, A.Z. si è dimesso dalla struttura e ha smesso di frequentare il centro, diventando invisibile ai servizi socio sanitari e vivendo presso conoscenti.

Il 25 agosto, intorno alle 7:40, ha aggredito un insegnante che gli aveva rifiutato una sigaretta, colpendolo alla spalla. L’insegnante è stato subito ricoverato presso l’ospedale di Bassano, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione.

Il giorno seguente, A.Z. è stato arrestato dai carabinieri grazie a un’indagine basata su riprese di telecamere di sorveglianza. L’arresto è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria, dove si stava preparando a prendere un treno. Era calmo e non ha opposto resistenza. I militari hanno trovato il manico di un coltello nei pressi del luogo dell’aggressione, mentre la perquisizione personale al momento dell’arresto non ha avuto esito positivo.

Il difensore di A.Z. sta cercando di ottenere le cartelle cliniche del giovane, che potrebbero attestare una grave patologia mentale, considerando la possibilità di chiedere una perizia psichiatrica e un nuovo ricovero in una struttura di cura.