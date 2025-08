Emergenza salute in Belluno: che futuro per i Pronto Soccorso?

La sanità in Italia, e in particolare in provincia di Belluno, sta attraversando un momento critico. A partire dal 1° agosto 2025, entra in vigore il divieto di rinnovo dei contratti per i medici “gettonisti” provenienti da cooperative, una decisione che solleva preoccupazioni riguardo alla gestione dei Pronto Soccorso.

I medici gettonisti, emersi durante la pandemia, hanno rappresentato una risorsa importante per la copertura dei turni, con circa il 30% dei Pronto Soccorso italiani che li impiegano. Tuttavia, a causa dei loro alti compensi e della loro collocazione nelle strutture pubbliche, la loro presenza ha generato controversie fin dall’inizio. Il divieto di rinnovo potrebbe avere effetti devastanti, specialmente con l’imminente periodo estivo, quando è previsto un sovraccarico di lavoro per il personale già impegnato. Il Comitato Feltrino per il Diritto alla Salute ha esposto timori riguardo a un potenziale aumento delle liste d’attesa e difficoltà nell’accesso alle cure.

Inoltre, si evidenzia una crescente tendenza a esternalizzare i servizi dei Pronto Soccorso, con l’ULSS 1 Dolomiti che ha deciso di appaltare attività a società private, suscitando preoccupazioni sulle implicazioni per il futuro della sanità pubblica. Questo porta a interrogativi se questa sia la strada verso una privatizzazione del sistema.

Il PNRR presenta anch’esso ritardi significativi, specialmente nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale e nel potenziamento dei posti letto in terapia intensiva. Il Comitato esprime scetticismo sulla funzionalità delle nuove Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità se non si garantirà il personale necessario, lasciando in sospeso questioni urgenti legate alla salute mentale.

Di fronte a queste sfide, il Comitato lancia un appello alle istituzioni affinché si attivino per salvaguardare il sistema sanitario pubblico, fondamentale per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.