Emergenza rifugi animali a Voghera: appello alla comunità

Il Rifugio Enpa di Voghera affronta un periodo critico alla fine dell’estate, una stagione caratterizzata da abbandoni e cucciolate. Nonostante le speranze per un miglioramento rispetto all’anno passato, la struttura continua a ricevere un numero elevato di animali, rendendo difficile la loro gestione.

Nel corso dell’anno, il rifugio ha registrato l’ingresso di 59 cani, con 61 adozioni, lasciando circa settanta cani ancora in attesa di una famiglia. Per quanto riguarda i gatti, finora sono stati accolti 116 felini, con 70 adozioni effettuate; in gattile rimangono circa cento gatti. Anche se i numeri mostrano una leggera flessione, il rischio è che alla fine dell’anno i dati non siano molto distanti da quelli del precedente.

Maria Grazia Centelli, direttrice del rifugio, spiega che molti degli animali presenti sono difficili da adottare a causa di patologie o problemi comportamentali. La struttura cerca di evitare che animali problematici vengano restituiti, preferendo assicurarsi che ogni adozione sia definitiva.

Inoltre, la mancanza di convenzioni adeguate con altri comuni complica ulteriormente la situazione. La struttura, che opera in base a un accordo con il Comune di Voghera, si trova ad accogliere animali provenienti da tutta l’area dell’Oltrepo, il che crea un carico difficile da gestire. Centelli sottolinea l’importanza di un riconoscimento da parte delle amministrazioni limitrofe per il lavoro svolto, affinché si possa garantire un futuro sostenibile al rifugio, che opera grazie al supporto del Comune e di numerosi sostenitori.