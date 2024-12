Emergenza per Fabrizio Pregliasco: ricoverato dopo una caduta, le ultime sul virologo.

Fabrizio Pregliasco, noto virologo, è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver accusato un malore. In un’intervista telefonica con il programma “Un Giorno da Pecora”, Pregliasco ha dichiarato di essersi sentito male e di essere caduto. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici riguardo ai sintomi, ha rassicurato che le sue condizioni sono buone.

La chiamata è avvenuta durante una discussione con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauri, che inizialmente non erano a conoscenza del suo stato di salute. Dunque, Pregliasco ha risposto ai loro quesiti riguardanti i contagi da Covid-19 durante le festività e il nuovo Codice della Strada senza mostrare preoccupazione. Ha affermato: “Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata” e ha indicato che per il momento sta bene, promettendo di tenere d’occhio la situazione.

Nonostante il suo malore, Pregliasco ha continuato a esprimere opinioni su questioni attinenti alla salute pubblica, richiamando l’attenzione sulla necessità di precauzioni durante il periodo natalizio. Ha esortato la popolazione a indossare la mascherina e a effettuare un test per il Covid-19 prima dei pranzi e dei festeggiamenti, specialmente per coloro che vivono con persone fragili.

In merito all’influenza stagionale, ha recentemente messo in guardia su un possibile picco di contagi. Ha notato che quest’anno i contagi influenzali sono per il momento contenuti, in parte perché il virus A/H1N1, responsabile della variante spagnola, è ormai familiare per la popolazione italiana. Tuttavia, ha avvertito che il virus A/H3N2 è un’infezione di preoccupazione e potrebbe aumentare i contagi durante le festività, quando le persone tendono a socializzare di più. Si aspetta dunque un picco di influenza all’inizio di gennaio, coincidente con la riapertura delle scuole.

In sintesi, Fabrizio Pregliasco si trova in ospedale per un malore, ma continua a fornire indicazioni sul Covid-19 e sui comportamenti da adottare durante il periodo natalizio, sottolineando i rischi legati all’influenza.