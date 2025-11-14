14.4 C
Emergenza nocciole nel Lazio, richieste di sostegno immediato

Da stranotizie
La situazione nel settore della produzione di nocciole nel Lazio sta destando grande preoccupazione. Secondo le segnalazioni di Coldiretti, è necessario un intervento immediato delle istituzioni per sostenere questo comparto fondamentale per l’economia regionale, in particolare per la Tuscia.

L’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha espresso la sua attenzione alla questione, confermando la disponibilità a un confronto urgente in risposta all’appello del presidente Granieri. Righini ha annunciato che nei prossimi giorni verrà convocato un incontro per discutere della situazione.

Inoltre, ha fatto sapere che l’iter per il riconoscimento della calamità naturale è già in corso. Questo passaggio è essenziale per attivare i canali di sostegno nazionali e fornire gli aiuti necessari ai produttori colpiti.

L’assessore ha sottolineato l’impegno della Regione nel sostenere i produttori in questo momento difficile. Ha affermato che l’obiettivo è sviluppare strumenti straordinari per rispondere alle esigenze immediate, ma allo stesso tempo lavorare a lungo termine per rendere il settore più resiliente.

