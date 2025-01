Emergenza Migranti: Oltre 3.000 Arrivi in Italia a Gennaio 2025

Improvvisa impennata di sbarchi di migranti in Italia a gennaio 2025 ha allarmato il governo di Giorgia Meloni. Fino ad ora, sono arrivati 3.074 migranti, il 120% in più rispetto allo stesso mese del 2024, quando ci furono 1.305 sbarchi. I dati, forniti dal Viminale, mostrano un’inversione di tendenza rispetto al 2024, anno in cui gli sbarchi erano calati del 60% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei migranti di gennaio 2025 proviene dalla Libia, con oltre 2.000 arrivati a Lampedusa nell’ultima settimana.

Si sospetta che questa impennata possa essere collegata alla situazione del generale Almasri, con alcuni che ipotizzano che la Libia controlli i flussi migratori per pressione sull’Italia. Nel frattempo, il Viminale ha riavviato le operazioni nei centri in Albania, e la nave Cassiopea ha portato 49 migranti da paesi come Bangladesh, Egitto, Gambia e Costa d’Avorio. Il rimpatrio di questi migranti è previsto attraverso procedure accelerate.

Il flusso attuale è diverso rispetto all’anno scorso, quando gli sbarchi avevano raggiunto i 66.000, una significativa riduzione rispetto ai 157.000 del 2023. Le richieste di Save The Children evidenziano che il contesto internazionale, caratterizzato da guerre e povertà, spinge molte persone a rischio di vita per cercare un futuro in Europa. L’ong chiede l’attivazione di canali regolari per i migranti e un sistema coordinato di soccorso in mare, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti umani e la solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione Europea.