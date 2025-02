Emergenza Maltempo a Portoferraio: Strade Allagate e Veicoli Intrappolati

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, un violento nubifragio ha colpito la località, causando gravi disagi ai residenti. Le precipitazioni hanno raggiunto i 56 millimetri, trasformando le strade in torrenti e bloccando molte automobili. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, il Comune ha inviato un avviso alla popolazione, esortando a mettersi al riparo e a limitare gli spostamenti. Le immagini condivise sui social mostrano seri problemi, con l’acqua che ha raggiunto i finestrini delle auto e i cittadini costretti a rifugiarsi nelle loro abitazioni.

Il Comune ha sottolineato che la situazione è “estremamente critica”, con strade di accesso momentaneamente interrotte e ingenti difficoltà nella viabilità. Anche altre località, come Marina di Campo, stanno segnalando problemi. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo di codice arancione per rischio idrogeologico e possibilità di neve a basse quote, a causa del ciclone di San Valentino che interesserà la Toscana e altre regioni fino al 16 febbraio.

Le autorità locali raccomandano ai residenti di rimanere informati sugli aggiornamenti in tempo reale e di evitare viaggi non necessari. La situazione critica ha spinto l’amministrazione comunale a monitorare continuamente l’evoluzione delle condizioni meteo, in attesa di un miglioramento della situazione.