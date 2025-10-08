Emergenza infortunati: il Napoli cerca soluzioni immediate

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha subito uno stiramento che lo costringerà a saltare le prossime partite. Gilmour verrà schierato al suo posto. Lobotka si aggiunge così a un lungo elenco di infortunati, tra cui Politano e Rrahmani, creando ulteriori preoccupazioni per la squadra.

Lobotka ha accusato il problema durante il primo tempo di Napoli-Genoa, quando ha dovuto chiedere l’intervento dei medici. Il suo viso ha mostrato disappunto e preoccupazione, consapevole che le sue possibilità di continuare in campo erano ridotte. Dopo il primo controllo, c’è ottimismo cauteloso riguardo al tempo di recupero, con alcune stime che parlano di tre settimane. Tuttavia, saranno necessari ulteriori esami per stabilire con precisione la gravità dell’infortunio.

Il tecnico Antonio Conte dovrà affrontare un imminente calendario fitto di impegni, con partite contro Torino, PSV e Inter nei prossimi giorni. La situazione critica di Lobotka richiede un’analisi accurata, non solo per la sua condizione, ma anche per il possibile infortunio di Politano, che ha accusato un affaticamento. Conte attende gli esiti medici per capire come gestire al meglio la squadra.

Se i problemi di Lobotka si prolungassero, il rientro potrebbe slittare, prefigurando una situazione simile a quella dell’anno precedente. Gilmour, in attesa di scendere in campo, rappresenta una scelta sicura per il ruolo di regista, evitando la necessità di inventare un’alternativa. La situazione richiede cautela e realismo, mentre la squadra continua a prepararsi per affrontare le sfide future.