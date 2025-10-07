Emergenza infermieri in Italia: dati e futuro incerto

Il nuovo rapporto di Agenas sottolinea un problema critico nel settore della salute in Italia, evidenziando la carenza di infermieri. Attualmente, nel nostro Paese si registrano 6,86 infermieri ogni mille abitanti, rispetto a una media europea di 8,26. Questo divario è destinato ad aumentare, considerati i 66 mila pensionamenti previsti entro il 2030 e 78 mila entro il 2035.

Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, evidenzia un calo significativo delle iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica, scese di oltre il 52% dal 2010 al 2024, con un’ulteriore flessione del 11,3% prevista per il 2025. A ciò si aggiunge la fuga di circa 6 mila infermieri all’anno all’estero e le dimissioni dalla sanità pubblica, con circa 20 mila professionisti in meno nel 2024.

La questione degli stipendi e delle condizioni di lavoro è fondamentale. De Palma sottolinea che gli stipendi in Italia sono inadeguati rispetto al resto d’Europa e chiede un adeguamento retributivo, simile a quello di paesi come Germania e Regno Unito. Senza un contratto che garantisca dignità e opportunità di crescita, sarà difficile attrarre nuovi professionisti e garantire il necessario ricambio generazionale.

Il governo ha proposto nuovi investimenti nella sanità, ma De Palma avverte che saranno efficaci solo se accompagnati da un cambiamento reale nella gestione delle politiche sanitarie. Se non si dà importanza al ruolo degli infermieri e delle altre categorie professionali, il rischio di un tracollo nel sistema sanitario è concreto.