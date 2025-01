Emergenza Incendio sulla Piattaforma Petrolifera Rospo Mare B: Evacuazione degli Operai dopo l’Allerta di Energean

Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B, situata nel mar Adriatico a circa 20 km dalla costa tra Termoli e Vasto. L’incendio è scoppiato mercoledì 22 gennaio intorno alle ore 14 e ha portato all’immediata evacuazione del personale operativo, composto da circa venti persone, che sono state messe in sicurezza a bordo di un battello distante dall’impianto. Non ci sono stati feriti. La società Energean ha confermato la messa in sicurezza del personale e ha avviato indagini per determinare le cause del rogo.

Le squadre di vigili del fuoco specializzate per interventi in mare e motovedette della Capitaneria di Porto sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza. A Pescara sono state attivate anche le squadre antinquinamento per monitoraggi ambientali, con le autorità portuali di Termoli che hanno sottolineato l’assenza di feriti. Nei rilievi in corso, Energean sta cercando di valutare l’entità del danno e le origini dell’incendio. Al momento, le fiamme sono sotto controllo e hanno generato una colonna di fumo visibile dalla costa. Il comandante Panico della Capitaneria di Porto ha rassicurato sulla sicurezza delle persone, ma ha avvertito che servirà del tempo per un bilancio completo.

La piattaforma Rospo Mare, operativa dal 1982, è un impianto offshore fondamentale per il mar Adriatico, con tre strutture principali collegate da condotte sottomarine. La RSMB gestisce il trattamento iniziale del petrolio, assicurando una produzione giornaliera di circa 2.500 barili, estraendo il petrolio da giacimenti risalenti al periodo giurassico.