Emergenza in Sudan: Violenza e fuga da El Fasher

La situazione in Darfur, Sudan, sta diventando sempre più critica. L’ufficio diritti umani delle Nazioni Unite ha definito le atrocità nella città di El Fasher “inimmaginabili”, con una fuga massiccia di circa 82.000 persone su una popolazione di 260.000 abitanti. Oltre venti Paesi hanno firmato una dichiarazione per denunciare le “violazioni abiette” che coinvolgono tattiche di assedio e fame usate contro i civili. Le forze paramilitari del Rapid Support Forces (RSF) si trovano a operare in un contesto dove il governo centrale non è in grado di ristabilire il controllo. La mancanza di una piattaforma di pace concreta rende la situazione ancora più difficile.

Nel sud-est asiatico, l’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia si sta deteriorando dopo un’incidente che ha coinvolto una mina, portando Bangkok a sospendere un trattato di cessate il fuoco. Anche se la diplomazia era sembrata promettente, quello che si presenta è solo un fragile accordo teorico.

A Gaza, la conflittualità non accenna a diminuire nonostante segnali diplomatici come la liberazione di ostaggi da parte di Hamas. Gli attacchi israeliani e le demolizioni continuano, rendendo la crisi umanitaria sempre più grave. A livello internazionale, la mediazione sembra limitarsi alla gestione delle emergenze piuttosto che alla costruzione di una pace duratura.

In Ucraina, lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine smentisce l’accerchiamento di Pokrovsk, mentre la Russia continua a effettuare attacchi mirati. I dialoghi tra Mosca e Washington stanno scivolando in secondo piano, con una mancanza di unità tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina.

Questo quadro complesso mostra che conflitti come quelli in Sudan, Thailandia, Gaza e Ucraina sono parte di un problema in espansione, con milioni di persone che continuano a soffrire e a morire.