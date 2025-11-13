10.4 C
Roma
giovedì – 13 Novembre 2025
Politica

Emergenza in Sudan: Violenza e fuga da El Fasher

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

La situazione in Darfur, Sudan, sta diventando sempre più critica. L’ufficio diritti umani delle Nazioni Unite ha definito le atrocità nella città di El Fasher “inimmaginabili”, con una fuga massiccia di circa 82.000 persone su una popolazione di 260.000 abitanti. Oltre venti Paesi hanno firmato una dichiarazione per denunciare le “violazioni abiette” che coinvolgono tattiche di assedio e fame usate contro i civili. Le forze paramilitari del Rapid Support Forces (RSF) si trovano a operare in un contesto dove il governo centrale non è in grado di ristabilire il controllo. La mancanza di una piattaforma di pace concreta rende la situazione ancora più difficile.

Nel sud-est asiatico, l’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia si sta deteriorando dopo un’incidente che ha coinvolto una mina, portando Bangkok a sospendere un trattato di cessate il fuoco. Anche se la diplomazia era sembrata promettente, quello che si presenta è solo un fragile accordo teorico.

A Gaza, la conflittualità non accenna a diminuire nonostante segnali diplomatici come la liberazione di ostaggi da parte di Hamas. Gli attacchi israeliani e le demolizioni continuano, rendendo la crisi umanitaria sempre più grave. A livello internazionale, la mediazione sembra limitarsi alla gestione delle emergenze piuttosto che alla costruzione di una pace duratura.

In Ucraina, lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine smentisce l’accerchiamento di Pokrovsk, mentre la Russia continua a effettuare attacchi mirati. I dialoghi tra Mosca e Washington stanno scivolando in secondo piano, con una mancanza di unità tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina.

Questo quadro complesso mostra che conflitti come quelli in Sudan, Thailandia, Gaza e Ucraina sono parte di un problema in espansione, con milioni di persone che continuano a soffrire e a morire.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Vallefoglia sfiora l’impresa contro Novara in un match epico
Articolo successivo
Banca del Giappone punta a un’economia forte e inflazione moderata
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.